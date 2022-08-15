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"Хребет армии РФ еще не сломался": генерал ВСУ заявил, что война будет затяжной

15 августа 2022, 08:33

Украине стоит готовиться, ведь впереди еще тяжелые бои и потери, считает украинский генерал Кривонос.

Украинские военные, генерал Сергей Кривонос
Генерал ВСУ заявил, что война будет затяжной/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос согласился со словами главы военной разведки Великобритании генерала Джима Гокенгалла, который предупреждал, что война в Украине будет затяжной.

По словам Кривоноса, британские военные являются профессиональными стратегами. Им можно верить, ведь они всегда говорят правду, а не пытаются кому-то понравиться. Об этом украинский генерал рассказал 24 каналу.

Кривонос предупредил, что Украине стоит готовиться, ведь впереди нас еще ждут тяжелые бои и потери.

Он подчеркнул, что всё украинское государство должно готовиться к затяжной войне. Ведь у россиян больший стратегический запас – это касается и нефти, и топлива, и техники. Кроме этого, оборонные предприятия страны-оккупанта работают круглосуточно и выпускают свою продукцию, говорит генерал ВСУ.

"В первую очередь, это подготовка государственной экономики к этой войне, подготовка инфраструктуры и подготовка обученных человеческих ресурсов (военных – ред.) для восполнения потерь на фронте. Без этого невозможно продолжение войны", – отмечает Кривонос.

Напомним, большинство военного командования российских оккупантов выехало из Херсона. У захватчиков не осталось ни одного безопасного маршрута, по которому они могли бы доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

Также ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали направления в Украине, где происходят самые активные боевые действия, а также те, которые для россиян являются приоритетными в войне.

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война в Украине вторжение России Сергей Кривонос
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