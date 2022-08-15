Оккупанты будут убегать: Херсон могут освободить без уличных боев - эксперт

Херсон могут уволить без уличных боев / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Украина может освободить Херсон даже без боев на улицах областного центра. Оккупанты сами будут убегать из города. Так считает руководитель Центра военрвр-правовых исследований Александр Мусиенко, рассказал он в эфире телемарафона.

"Не факт, что освобождение Херсона будет связано с боями в городских условиях. Возможно, противник просто начнет сдаваться или отступать от Херсона", - заявил эксперт.

Он добавил, что украинские защитники готовы к боям в городе, однако им необходимо "полностью обескровить пути и логистику", которыми оккупанты получали подкрепление. Таким образом ВСУ создадут врагу условия, при которых они не смогут сопротивляться.

"Фактически, группировка российских войск попала в ловушку. Их сначала заманили на южный берег Херсонской области, а затем начали отрезать им пути снабжения и логистического обеспечения", - добавил он.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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