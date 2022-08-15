Удар по штабу вагнеровцев в Попасной: Гайдай подтвердил уничтожение оккупантов

Пока неизвестно, сколько именно было ликвидировано оккупантов.
Украинские защитники ликвидировали членов ЧВК"Вагнер" в Попасной. Это подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
ВСУ мощно ударили по вражескому оккупационному штабу, где были "вагнеровцы". Самое интересное то, что наводчиком удачно сработал российский пропагандист.
"На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК"Вагнер". Количество погибших уточняется", - сказал Гайдай.
Также удалось обезвредить разведгруппу оккупантов, которая пыталась провести разведку предыдущего края обороны ВСУ.
Напомним, украинские войска нанесли ракетного удара по базе путинских наемников - ПВК "Вагнера".
согласно свежим картам боев на Донбассе, город Попасная расположен в 30 километрах от условных позиций украинской армии. То есть, для того, чтобы дострелить до базы "вагнеровцев" ВСУ не нужны были даже американские РСЗО HIMARS ‒ хватило бы и собственного вооружения.
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