Удар по штабу вагнеровцев в Попасной: Гайдай подтвердил уничтожение оккупантов

ВСУ уничтожили вагнеровцев в Попасной / коллаж фото Reuters, УНИАН

Украинские защитники ликвидировали членов ЧВК"Вагнер" в Попасной. Это подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

ВСУ мощно ударили по вражескому оккупационному штабу, где были "вагнеровцы". Самое интересное то, что наводчиком удачно сработал российский пропагандист.

"На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК"Вагнер". Количество погибших уточняется", - сказал Гайдай.

Также удалось обезвредить разведгруппу оккупантов, которая пыталась провести разведку предыдущего края обороны ВСУ.

Напомним, украинские войска нанесли ракетного удара по базе путинских наемников - ПВК "Вагнера".

согласно свежим картам боев на Донбассе, город Попасная расположен в 30 километрах от условных позиций украинской армии. То есть, для того, чтобы дострелить до базы "вагнеровцев" ВСУ не нужны были даже американские РСЗО HIMARS ‒ хватило бы и собственного вооружения.

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