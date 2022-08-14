Русский пропагандист по дурости навел ВСУ на штаб 'вагнеровцев': в Сети говорят о больших потерях

Русский пропагандист по дурости навел ВСУ на штаб "вагнеровцев": в / Фото УНИАН

Украинские войска якобы нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ‒ ЧВК "Вагнера" ‒ из-за головотяпства и ошибки кремлевских пропагандистов. На это обратил внимание известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Проведя мониторинг подконтрольных русским Telegram-каналов, он узнал ‒ якобы был нанесен удар по базе наемников из ЧВК "Вагнера" в городе Попасная.

"Базу "вагнеровцев" в Попасной спалил очередной российский военкор-глупец Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал. После чего с наемниками приключилась очередная "забавная история. Теперь из под завалов выносят убитых и раненых уголовников, которых набирали в "Вагнер" по российским тюрьмам, а военкору Среде вручается премия имени А. Коца", ‒ пишет Казанский.

Согласно свежим картам боев на Донбассе, город Попасная расположен в 30 километров от условных позиций украинской армии. То есть, для того, чтобы дострелить до базы "вагнеровцев" ВСУ не нужны были даже пресловутые американские РСЗО HIMARS ‒ хватило бы и собственного вооружения.

Напомним, ранее в комментарии агентству Reuters бывший наемник частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин рассказал о том, что неспособность российских оккупантов захватить Киев была предрешена, поскольку в предыдущие годы русские никогда не воевали напрямую с мощным противником.

"Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией", — сказал он.

По словам Габидуллина, русские были готовы увидеть "разношерстных ополченцев" и никак не хотели сражаться с хорошо обученной армией.

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