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Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе "вагнеровцев"

22 мая 2022, 01:35

Специалист Сергей Згурец отдельно напомнил, что в Донецкой и Луганской областях оккупанты пытаются продвигаться в направлении Рубежного и Попасной.

Вагнеровцы
Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе "вагнеровцев" / коллаж ua.depositphotos.com

Россия начинает отходить от провальной тактики использования батальонных тактических групп как основной единицы в войне на Украине и делают ставку на маленькие подразделения, которые должны продвигаться вперед и захватывать рубежи. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В частности, по его данным, Кремль все активнее привлекает наемников из группы "Лига", ранее более известной как частная военная компания Вагнера.

Згурец констатировал, что Россия концентрирует усилия на украинском Донбассе. В Донецкой и Луганской областях оккупанты пытаются продвигаться в направлении Рубежного и Попасной - с целью захвата Северодонецка и Лисичанска. Параллельно враг пытается увеличить количество направлений наступления – и для этого снова и снова сооружает понтонные переправы.

"Кроме активного использования артиллерии и авиации, начинается смена тактики, что отмечают наши военные и аналитики Пентагона. Они начинают делать ставку на маленькие ротные подразделения вместо батальонных тактических групп, которые должны продвигаться в населенные пункты отдельными маленькими группами и захватывать рубежи. Для этого враг активно использует наемников из группы "Вагнера", нынешняя "Лига". На многие направления, где происходят стыки фронтов, они пытаются бросать именно вагнеровцев, как наиболее подготовленных бойцов по сравнению с подразделениями, которые срочно формируются из личного состава "ДНР" и "ЛНР" , – объяснил Згурец.

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Напомним, ранее в комментарии агентству Reuters бывший наемник частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин рассказал о том, что неспособность российских оккупантов захватить Киев была предрешена, поскольку в предыдущие годы русские никогда не воевали напрямую с мощным противником. Об этом

"Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией", — сказал он.

По словам Габидуллина, русские были готовы увидеть "разношерстных ополченцев" и никак не хотели сражаться с хорошо обученной армией.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины ЧВК Вагнера война России и Украины
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