Жена осталась без мужа, зато с орденом: в Украине ликвидировали молодого бурята-десантника

Ликвидированный бурят с женой / facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине был ликвидирован контрактник российской армии – десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии.

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе сообщил, что вместе с оккупантом могли погибнуть и его командиры.

23-летний бурят Варфоломеев родом из села Харашибирь "имел хорошую физическую подготовку, занимался спортом", а также состоял в так называемом военно-патриотическом клубе "Факел", где участвовал в районных и республиканских турнирах "патриоты России".

В росСМИ не уточнили деталей смерти рядового армии РФ на украинской земле, но поспешили заверить, что он "посмертно награжден орденом мужества". Также добавили, что у "спокойного, целеустремленного и доброго" захватчика, обстреливающего мирные города и убивавшего украинцев, "осталась молодая жена Елена".

"Рядовой Варфоломеев служил на должности механика-радиотелефониста отделения командно-штабных машин, в связи с чем резонно предположить, что вмести с ним и КШМ "к Кобзону" отправлены и командиры", – предположил OSINT-эксперт Комахидзе.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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