УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жена осталась без мужа, зато с орденом: в Украине ликвидировали молодого бурята-десантника

11 августа 2022, 09:10

Вместе с ним могли погибнуть командиры армии РФ.

Ликвидированный бурят с женой
Ликвидированный бурят с женой / facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине был ликвидирован контрактник российской армии – десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии.

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе сообщил, что вместе с оккупантом могли погибнуть и его командиры.

23-летний бурят Варфоломеев родом из села Харашибирь "имел хорошую физическую подготовку, занимался спортом", а также состоял в так называемом военно-патриотическом клубе "Факел", где участвовал в районных и республиканских турнирах "патриоты России".

В росСМИ не уточнили деталей смерти рядового армии РФ на украинской земле, но поспешили заверить, что он "посмертно награжден орденом мужества". Также добавили, что у "спокойного, целеустремленного и доброго" захватчика, обстреливающего мирные города и убивавшего украинцев, "осталась молодая жена Елена".

"Рядовой Варфоломеев служил на должности механика-радиотелефониста отделения командно-штабных машин, в связи с чем резонно предположить, что вмести с ним и КШМ "к Кобзону" отправлены и командиры", – предположил OSINT-эксперт Комахидзе.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также:

война в Украине буряты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:30

Две главные цели РФ на международной арене

09:29

ВСУ могут за два месяца освободить оккупированный Херсон - АрестовичВидео

09:10

Жена осталась без мужа, зато с орденом: в Украине ликвидировали молодого бурята-десантника

09:06

Украинцев ждет массовая бедность: в ближайшие три года цены вырастут на 61,1%

08:35

"Похожа на Надю Мейхер": Хименес-Браво заинтриговал новым фото с молодой возлюбленной

Реклама
08:33

"Все только начинается": Арестович намекнул, что станет следующими мишенями защитников Украины

08:31

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – врагиВидео

08:02

ВСУ устроили ад оккупантам на юге: уничтожены командные пункты, склады БП и 41 захватчикВидео

07:59

Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецептыВидео

07:43

Сколько будет стоить доллар через два года: СМИ узнали негативный прогноз НБУ

07:10

Исчезнут даже устаревшие пятна: 3 эффективных способа отстирать ржавчину с одежды

07:07

Арестович собрался баллотироваться на выборах президента, но есть условиеВидео

06:42

Военные РФ обстреляли Харьков, в городе зафиксировали четыре прилета: что известноВидео

06:09

Крым как могила Путинамнение

06:00

Если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы - Ольга Кошарная

05:32

"Искусство любви во время войны": звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о новых правилах близостиВидео

05:11

"Жутко напугал Майдан": Арестович рассказал, когда Путин решил напасть на УкраинуВидео

04:40

"Трампа в Европе ненавидят": его заявления об Украине ни на что не повлияют - социологВидео

04:10

Украину засыплет градом и ударит жарища: синоптики назвали даты погодных аномалийВидео

03:45

Когда ждать "парада суверенитетов" в РФ и какие субъекты отделятся первыми – ответ экспертаВидео

Реклама
03:20

Невероятная закуска на скорую руку за 20 минут: рецепт закусочных булочекВидео

03:05

Военный эксперт рассказал, сколько ракет нужно ВСУ на уничтожение Крымского мостаВидео

02:34

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака до конца года могут сорвать большой кушВидео

02:02

"Была очень довольна": Волочкова показала, как ее парит бородатый мужикВидео

01:40

"Всё может быстро и радикально поменяться": социолог объяснил, почему россияне поддерживают Путина

00:51

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

00:13

Не волнуйся, любимый: Пугачева нежно обратилась к Галкину

10 августа, среда
23:50

"Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы": Дурнев рассказал, как выбить из себя все российское

23:47

В Донецке вспыхнул пивзавод: оккупанты сообщают об утечке аммиакаВидео

23:34

В сети озвучили умопомрачительную цену за корпоратив Урганта

23:27

Потери и оружие: Зеленский назвал главные факторы победы Украины в войнеВидео

23:18

"Пришла, увидела, влюбилась": Лилия Ребрик показала удивительную гибкость на гимнастическом матеВидео

23:09

Приносят беду и забирают удачу: какие 5 предметов в доме магнитом притягивают бедностьВидео

23:04

В РФ уже ноют о "драматическом положении" своих войск в УкраинеВидео

23:03

Выживший из ума старик: Пригожин публично оскорбил Макаревича

22:27

У самого популярного российского ведущего подозревают рак

22:26

В Бахмуте пекло и много погибших: оккупанты Ураганами обстреляли центр городаВидео

22:23

Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки: простой эффективный способ

22:17

"Будет гораздо жестче": в Госдуме разразились бреднями о "точке невозврата" в войне

22:11

Арестович озвучил самый худший сценарий развития войны для УкраиныВидео

Реклама
21:40

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

21:31

"Мне конец": Арестович поведал, что сказал жене и детям в первый день войныВидео

21:30

В Черногории в одном из кафе официанты носят форму с символом агрессии РФ

21:12

"Это впервые прозвучит в СМИ": Арестович признался, когда впервые узнали о планах вторжения РФВидео

20:54

Взрывы в Крыму: аэродром вышел из строя, уничтожены 9 самолетов, которые били ракетами по УкраинеВидео

20:52

Звезда Сватов отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова

20:50

На грани дефолта: кредиторы приняли важное решение по госдолгу Украины - Reuters

20:36

Угроза ракетного удара: Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетовВидео

20:10

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

20:09

Отличная работа: в ВСУ рассказали о последствиях взрывов на авиабазе в Крыму

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять