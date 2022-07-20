Держал за руку погибшего сына и читал молитвы: оккупанты обстреляли Харьков

В Харькове оккупанты устроили обстрел / ГСЧС Украины

Российские агрессоры в очередной раз обстреляли харьковский жилой массив Салтовка ‒ в этот раз снаряды из РСЗО "Ураган" прилетели в остановку общественного транспорта. Как пишут следователи местной прокуратуры, в результате инцидента погиб 13-летний подросток и супружеская пара — 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Прокуратура уже расследует обстрел оккупантами остановки как нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"На остановке находились брат с сестрой: 13-летний парень погиб на месте, его 15-летняя сестра ранена. Кроме того, среди пострадавших - 72-летняя женщина", ‒ сообщили следователи.

Как сообщает Суспильне, отец погибшего подростка два часа читал молитвы над погибшим сыном. Он держал руку погибшего парня, а девушка-полицейская при этом держала руку мужчины.

Мужчина держал за руку погибшего сына и читал молитвы / Вячеслав Мавричев / Суспильне

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Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщал о том, что россиянам удалось выйти на расстояние, которое позволяет обстреливать жилые карталов Харькова из артиллерии.

Бои продолжаются, и защитники Украины делают всё возможное, чтобы не дать российским оккупантам возможности продвигаться дальше.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины. На это указывают действия и заявления оккупационной "власти", которую захватчики назначили на временно занятых ими территориях области.

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