УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Держал за руку погибшего сына и читал молитвы: оккупанты обстреляли Харьков

20 июля 2022, 13:33

Как говорят представители харьковской прокуратуры, в результате очередного обстрела оккупантами Салтовки погибли 13-летний подросток и супружеская пара.

Спасатели, обстрел, Харьков
В Харькове оккупанты устроили обстрел / ГСЧС Украины

Российские агрессоры в очередной раз обстреляли харьковский жилой массив Салтовка ‒ в этот раз снаряды из РСЗО "Ураган" прилетели в остановку общественного транспорта. Как пишут следователи местной прокуратуры, в результате инцидента погиб 13-летний подросток и супружеская пара — 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Прокуратура уже расследует обстрел оккупантами остановки как нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"На остановке находились брат с сестрой: 13-летний парень погиб на месте, его 15-летняя сестра ранена. Кроме того, среди пострадавших - 72-летняя женщина", ‒ сообщили следователи.

Как сообщает Суспильне, отец погибшего подростка два часа читал молитвы над погибшим сыном. Он держал руку погибшего парня, а девушка-полицейская при этом держала руку мужчины.

Харьков, обстрел, подросток
Мужчина держал за руку погибшего сына и читал молитвы / Вячеслав Мавричев / Суспильне

Читайте такжеМалыша взрывной волной отбросило на крышу: во время обстрела Харькова погиб отец и 5-месячный ребенок

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщал о том, что россиянам удалось выйти на расстояние, которое позволяет обстреливать жилые карталов Харькова из артиллерии.

Бои продолжаются, и защитники Украины делают всё возможное, чтобы не дать российским оккупантам возможности продвигаться дальше.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины. На это указывают действия и заявления оккупационной "власти", которую захватчики назначили на временно занятых ими территориях области.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Харькова

Автор: Егор Бунин
новости Харькова ГСЧС война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:58

Засуньте голову в морозилку: экс-посол Украины в ФРГ разнес премьера Саксонии за выпад в угоду РФ

13:33

Держал за руку погибшего сына и читал молитвы: оккупанты обстреляли ХарьковВидео

13:23

Путину в Иране четыре раза становилось плохо, понадобилась помощь врачей - СМИВидео

13:19

"В ядерной войне не будет победителя": Лавров о вероятности применения ядерного оружияВидео

13:17

Без путей к отступлению: после подрыва Антоновского моста армия РФ будет в ловушке – Херсонская ОВАВидео

Реклама
13:11

"Это абсурдно": Оля Полякова ответила украинцам насчет того, что не бывает "хороших русских"

13:08

Прощался с жизнью: на фронте чуть не погиб украинский певец

13:00

Гороскоп на завтра, 21 июля 2022: Девам – сплетни, Весам – семейные проблемы, Стрельцам - удача в делахВидео

12:52

Данилов пригрозил предателям, которые сотрудничают с оккупантами: "ничего хорошего не будет"

12:28

"Они специалисты в нетрадиционных отношениях": Путин сморозил бред, чтобы оскорбить ЕвропуВидео

12:27

ВСУ отправили подполковника-комбата оккупантов на "концерт Кобзона"

12:25

Необычные виды зелени, которые обязательно стоит посадить на даче - ТОП-3

12:00

Лидер Ирана подыграл Путину и поддержал полномасштабное вторжение РФ в УкраинуВидео

11:53

"Психопат с признаками садиста": американский психиатр вынес жесткий диагноз Путину

11:49

Осталось мало ресурсов: в Германии заявили, что у них заканчиваются запасы оружия для УкраиныВидео

11:24

Осколок российского снаряда попал в сердце: в Киеве чудом спасли военногоВидео

11:18

Путин стремится захватить Харьков: возможен ли штурм города?мнение

10:52

Будет "мясорубка": астролог рассказал, когда Украина освободит все территории и выйдет на границыВидео

10:40

ВСУ второй день подряд мощно бьют по стратегическому Антоновскому мосту в оккупированном ХерсонеВидео

10:27

Новый бред Путина: войска РФ отвели от Киева якобы "ради переговоров"Видео

Реклама
10:15

Россияне уничтожили дома в Никополе: 2 погибших и много раненых, среди них – детиФотоВидео

10:02

У Путина истерика, его унизилимнение

09:52

"Колхозный тверк": Сеть поразило видео "Z-танца" россиянокВидео

09:46

Антоновский мост является ключевой уязвимостью оккупантов в Херсонской области - разведкаВидео

09:27

Лопнул кровавый бизнес: ВСУ полностью уничтожили группу ЧВК "Вагнера"

09:16

Возле Каховской ГЭС ВСУ уничтожили новейшую российскую систему для приглушения беспилотниковВидео

08:57

Выгорела дотла: ВСУ уничтожили в Лазурном современную радиолокационную станцию РФВидео

08:48

В боях за Украину погиб 30-летний доброволец из Швеции

08:46

Эффективная тактика в войне с Россиеймнение

08:30

Как избавиться от паутинного клеща: простые и эффективные способы защиты растенийВидео

08:22

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2022: Львам – деньги, Весам – трудности, Стрельцам – завистьВидео

08:19

Воздушный бой на Херсонщине: ВСУ сбили из ЗРК вражеский Су-35 во время атаки на украинские самолетыВидео

08:09

Удар по Крымскому мосту: у ВСУ есть все необходимые данные для разработки плана - Тука

07:30

Рецидивист-оккупант из Луганщины пошел на войну ради вставных зубов

07:13

Может стать гарантом безопасности: Куса рассказал, как будет меняться позиция Китая по Украине

07:08

Кремль избегает всеобщей мобилизации и вербует на войну против Украины заключенных

06:37

Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ - ISWВидео

06:23

Травмы современной Россиимнение

06:00

Курс доллара 2022: какой прогноз и чего ждать украинцам осенью

05:20

Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецептВидео

Реклама
05:05

Физалис: чем полезна эта ягода и можно ли ей отравитьсяВидео

04:50

Стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью и какое горе переживалаВидео

04:32

Анасасию Волочкову в развратном микробикини застукали в объятиях женатого мужчины

04:01

"Твоя погода была солнечной, а сегодня дождь": Андрей Данилко показал раритетное фото с ПисанкойВидео

03:36

49-летняя Хайди Клум топлес показала отдых с молодым мужем

03:15

Украину накроет африканская жара: в какой день врежет пекло до +40ºВидео

02:44

Рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи - первое место удивит даже британцев

02:40

Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара после отмены Нацбанком фиксированного курса

02:15

Конец июля будет судьбоносным для Украины: астролог назвала 2 самых тяжелых дняВидео

00:51

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делатьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять