Армия Украины почти дошла до границы с РФ, поэтому оккупанты усилили обстрелы Харьков – Минобороны

Российские войска обстреливают Харьков и Харьковскую область / Колаж фото УНИАН и скриншот из видео

Оккупационные военные подразделения России усилили обстрелы Харькова из-за существенного продвижения ВСУ в Харьковской области. Украинским войскам почти удалось выйти на государственную границу со страной-агрессором. Прогнозов никаких давать нельзя, поскольку ситуация очень быстро может меняться. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом она рассказала о том, что войска России усилили обстрелы Харькова из-за существенного продвижения сил обороны Украины к государственной границе. Украинские защитники почти вышли на кордон с РФ.

Читайте такжеВойска России пытаются приблизиться к Харькову, чтобы превратить его в прифронтовой город – МВД"Вооруженным силам Украины осталось немного для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Чтобы как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага", - объяснила Маляр.

По ее словам, захватчики прикладывают максимальные усилия для того, чтобы украинские войска не дошли к границе с РФ. Они усиливают обстрелы. Продолжаются бои. Ситуация может очень быстро меняться, поэтому прогнозировать ничего нельзя.

"Говорить о перспективах и прогнозах — дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя. Динамическая ситуация меняется каждые полчаса, и любая информация теряет актуальность очень быстро", - подчеркнула Анна Маляр.

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Ситуация в Харьковской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 июня сказал, что существует реальная угроза городу Харькову. По словам чиновника, на российско-украинской границе в Белгородской области захватчики собрали около 5-7 батальонных тактических групп. Если их запустят в боевые действия, Харьков может столкнуться с серьезными неприятностями.

Спикер Банковой считает, что войска РФ не смогут оккупировать Харьков, но могут продвинуться в направлении города и поставить областной центр под угрозу нанесения массированных ударов артиллерией.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - подчеркнул Арестович.

В понедельник, 20 июня, войска России снова обстреляли Харьков. Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Также сообщалось о проблемах с перепадом электричества и отсутствием света в двух районах города.

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