УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Армия Украины почти дошла до границы с РФ, поэтому оккупанты усилили обстрелы Харьков – Минобороны

20 июня 2022, 16:21

В Харьковской области продолжаются бои ВСУ с войсками РФ, оккупанты усиливают обстрелы, сказала Анна Маляр.

Харьков
Российские войска обстреливают Харьков и Харьковскую область / Колаж фото УНИАН и скриншот из видео

Оккупационные военные подразделения России усилили обстрелы Харькова из-за существенного продвижения ВСУ в Харьковской области. Украинским войскам почти удалось выйти на государственную границу со страной-агрессором. Прогнозов никаких давать нельзя, поскольку ситуация очень быстро может меняться. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом она рассказала о том, что войска России усилили обстрелы Харькова из-за существенного продвижения сил обороны Украины к государственной границе. Украинские защитники почти вышли на кордон с РФ.

Читайте такжеВойска России пытаются приблизиться к Харькову, чтобы превратить его в прифронтовой город – МВД"Вооруженным силам Украины осталось немного для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Чтобы как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага", - объяснила Маляр.

По ее словам, захватчики прикладывают максимальные усилия для того, чтобы украинские войска не дошли к границе с РФ. Они усиливают обстрелы. Продолжаются бои. Ситуация может очень быстро меняться, поэтому прогнозировать ничего нельзя.

"Говорить о перспективах и прогнозах — дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя. Динамическая ситуация меняется каждые полчаса, и любая информация теряет актуальность очень быстро", - подчеркнула Анна Маляр.

Смотрите видео ТСН – ВСУ выйти на границу с РФ в Харьковской области поможет тяжелое оружие с Запада

Ситуация в Харьковской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 июня сказал, что существует реальная угроза городу Харькову. По словам чиновника, на российско-украинской границе в Белгородской области захватчики собрали около 5-7 батальонных тактических групп. Если их запустят в боевые действия, Харьков может столкнуться с серьезными неприятностями.

Спикер Банковой считает, что войска РФ не смогут оккупировать Харьков, но могут продвинуться в направлении города и поставить областной центр под угрозу нанесения массированных ударов артиллерией.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - подчеркнул Арестович.

В понедельник, 20 июня, войска России снова обстреляли Харьков. Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Также сообщалось о проблемах с перепадом электричества и отсутствием света в двух районах города.

Другие новости:

ВСУ Харьковская область войска России Минобороны Украины Анна Маляр война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:54

"Конец будет печален": в РФ пригрозили Украине ударами в ответ на обстрел "вышек Бойко"

16:52

Тяжелое детство: психолог пояснила, почему Басков, Тарзан и Газманов поддержали войну в Украине:Видео

16:34

В Германии впервые конфисковали имущество российского депутата: подробностиВидео

16:31

Ракетный удар РФ по Днепропетровщине: стало известно о новых жертвахВидео

16:28

"Предложение было в кровати": победительница "Холостяка" выходит замужВидео

Реклама
16:21

Армия Украины почти дошла до границы с РФ, поэтому оккупанты усилили обстрелы Харьков – МинобороныВидео

16:17

Крах евразийского карточного домика: от России побежали все, даже традиционные союзникимнение

16:10

Под Луцком военный подорвался на гранате, которая выпала из кармана

16:06

Отец погиб под Дебальцево, сын - под Северодонецком: героическая история семьи Завирюхиных

15:59

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: горит склад боеприпасовФотоВидео

15:58

Дочь Фреймут показала бойфренда и полуголую грудь

15:39

Умер легендарный советский актер из Прибалтики

15:38

ВСУ ликвидировали двоих майоров российских оккупационных войскВидео

15:35

Белорусские военные пытались сделать подкоп под высоким забором на границе с ПольшейВидео

15:32

Буряты и чеченцы устроили перестрелку на Запорожье: есть погибшие и раненыеВидео

15:29

"Особенный подарок судьбы": Вакарчук впервые опубликовал фото с сыном

15:26

Никакого Минска-3 – Зеленский Путина убеждать ни в чем не будет: Ермак поставил России условия

15:01

"Предлагали сумаcшедшие деньги": Данилко рассказал, как его провоцировали русские пропагандисты

14:49

"Не дадут оружия – будем воевать лопатами": Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки РФВидео

14:47

Защитит женщин: Рада ратифицировала важную Стамбульскую конвенциюВидео

Реклама
14:43

Были месяц в оккупации: на Киевщине поседевшие дети до сих пор просят домашнего хлебаВидео

14:27

Врагу не удается прорваться: армия Украины контрнаступает на войска РФ в Запорожской областиВидео

14:24

Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в бедуВидео

14:23

Запад хочет сварить Путина медленно: как и когда закончится война в Украинемнение

14:14

Сгорели все вещи: Сашко Положинский рассказал, как попал под обстрел на фронте

14:07

Второй за день ракетный удар по Одессе: в городе прогремели мощные взрывы

13:58

В Рубежном оккупанты потеряли 70% роты: более трех недель пытались захватить одну улицуВидео

13:45

ВСУ ударили ракетами по "вышкам Бойко" в Черном мореВидео

13:39

У ЕС есть все необходимое, чтобы быстро закончить войну в Украине - МИД Литвы

13:34

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня: Весам - интрижка, Скорпионам - награда, Козерогам - сплетниВидео

13:31

В Украине официально запретили ОПЗЖ: имущество партии кума Путина передали государствуВидео

13:21

Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизииФотоВидео

12:47

ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине: уже отбросили армию РФ с первой линии обороныВидео

12:42

Военных РФ расстреляли в одном из ресторанов оккупированного Херсона: двое убитыхВидео

12:19

"Точно знаем, что они живы": Ермак рассказал, что известно о защитниках АзовсталиВидео

12:10

"Мы давно под прицелом РФ": спецслужба Польши раскрыла план Путина относительно их государстваВидео

12:00

Нападение Беларуси на Украину – маловероятный сценарий, белорусский народ против этого – Ермак

11:52

Боевой медик взял в плен сразу восемь оккупантов, пока те воровали форму ВСУ

11:43

"Героически погиб" от панкреатита: пропагандисты РФ опозорились ложью о подвигах оккупантовВидео

11:43

Роковые просчеты хозяина Кремля: как Путин остался у разбитого корытамнение

Реклама
11:24

Поехал искать приключений в Украину: ВСУ "задвухсотили" российского "атамана"

11:00

Война 24 февраля – как пустить овцу в стадо волков: почему Путин фатально ошибся - нумерологВидео

10:49

ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка

10:10

Мэр Одессы Труханов выступил против переименования улицы ПушкинскойВидео

10:07

Гороскоп на сегодня 20 июня 2022: Близнецам – неудачное совпадение, Скорпионам – долги, Козерогам – деньгиВидео

10:00

На Змеином прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар – СМИВидео

09:50

Путин не изменил планов захватить всю Украину: Данилов предупредил, что война затянетсяВидео

09:26

Жених дочери Шойгу лезет с комментариями к полуголой певице

09:25

Сажает на более низкий стул и читает досье: экс-премьер Британии рассказал о странностях ПутинаВидео

09:20

ВСУ взяли в плен летчика-наемника ЧВК Вагнера, который бомбил города Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять