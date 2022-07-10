РФ бросит силы на полную или частичную аннексию Харьковщины – ISW/ Reuters, zagorodna.com

Российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины.

На это указывают действия и заявления оккупационной "власти", которую захватчики назначили на временно занятых ими территориях области. К соответствующему выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Поддерживаемые Россией оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область", – говорится в отчете ISW.

Также в Институте изучения войны отмечают, что оккупационная "власть" на Харьковщине уже придумала и обнародовала новый "герб" для региона, на котором к действующему гербу добавили двуглавого орла. Также на нем присутствуют символы с Харьковского герба XVIII в.

В ISW отмечают, что такая риторика указывает на более широкие территориальные цели России.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, которые четко указывают на аннексию... и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удерживание юга Украины", – отмечают аналитики.

В отчете отмечается, что российские войска 9 июля не добились каких-либо успехов в наступлении возле Харькова, однако продолжали вести свои разрушительные атаки, чтобы не дать украинской армии контратаковать.

По свежим данным аналитиков американского Института изучения войны по состоянию на 9 июля, карта оккупированных территорий Харьковской области выглядит следующим образом:

ISW

Также в Институте изучения войны обнародовали карту российского вторжения на территорию Украины по состоянию на 9 мая:

ISW

Ранее сообщалось, что в городе Харьков тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск России. Продвижение войск РФ вглубь Харьковской области привело к тому, что они подтянули артиллерию и бьют по южным окраинам Харькова.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь объяснял, что у ВСУ есть две задачи под Харьковом, но войска РФ пытаются помешать их исполнению. Усиление обстрелов Харькова может быть связано с попыткой сбить темпы контрнаступления ВСУ в регионе, которое ранее развивалось достаточно успешно.

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