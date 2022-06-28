У ВСУ есть две задачи под Харьковом, войска РФ пытаются помешать их выполнению – эксперт

Войска РФ зашли на севере Харьковской области в серые зоны, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и атаки на свои линии снабжения – Самусь / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Усиление обстрелов Харькова может быть связано с попыткой сбить темпы контрнаступления ВСУ в регионе, которое ранее развивалось достаточно успешно. У армии Украины две задачи в области – отодвинуть врага от областного центра и перерезать линии снабжения российской группировки, которые идут через оккупированные Купянск и Волчанск. Если бы такой сценарий удался, то россияне могли бы оказаться в частичном окружении. Заходом в серые зоны оккупанты пытаются помешать планам украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь.

В интервью Украина 24 он рассказал о том, что усиление обстрелов Харькова вряд ли связан с возможной переброской россиянами своих войск с Северодонецкого направления. Скорее, они пытаются приостановить контрнаступление ВСУ в регионе.

Читайте также"Бабки не платят, замены нет": войска РФ гонят в наступление под Харьковом, но они бегут с позиций"Я не думаю, что так произошло. Возможно, просто происходит ситуация, когда россияне пытаются перебить или приостановить украинское контрнаступление, потому что в этом районе украинские войска достаточно успешно продвигались вперед", - отметил эксперт.

По его словам, контратаки сил обороны Украины проводятся для решения двух задач. Первая – отодвинуть оккупантов от Харькова. Вторая заключается в намерении перерезать их линии снабжения, которые идут через захваченные Волчанск и Купянск.

"Это продвижение не было просто направлено на то, чтобы освободить территории или дойти до границы. Задача этой украинской группировки – отодвинуть от Харькова. На самом деле там еще одна задача – перерезать логистические линии, линии коммуникации между Россией и, например, изюмской группировкой противника. То есть те силы, которые стоят в Волчанске, Купянске, которые являются логистическими центрами коммуникаций для вооруженных сил Российской Федерации, нависают над украинской группировкой", - объяснил Самусь.

Также он добавил, что если бы ВСУ удалось ликвидировать линии снабжения противника, российские войска отчасти оказались бы в окружении. Активными действиями в серых зонах оккупанты пытаются остановить контрнаступление украинской армии и оградить логистические пути.

"Если бы украинцы перерезали эти линии, то это была бы огромная проблема для наступающих российских войск. Тогда бы они сами попали в окружение, хотя бы отчасти. Поэтому действительно такими активными действиями россияне, зашедшие в серые зоны в Харьковской области, пытаются остановить украинское контрнаступление и наступление на линии поставок именно в тех районах", - подчеркнул Михаил Самусь.

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Ситуация в Харькове и области

Российские оккупационные войска усилили обстрелы Харькова и Харьковской области. Гибнут мирные люди. Разрушаются объекты гражданской инфраструктуры. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что активизация оккупантов связана с успешными контратаками ВСУ в регионе, которым удалось дойти до государственной границы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял об ухудшении ситуации с безопасностью в Харьковской области и призвал вывезти из города детей. По его словам, Харьков оккупантам захватить не удастся, однако они будут бить по городу артиллерией, что представляет опасность для гражданских лиц.

Военный эксперт Олег Жданов также говорил, что жителям Харькова, которые живут в районах, обстреливаемых войсками РФ, лучше покинуть город. По его словам, о взятии Первой столицы речи не идет, поскольку у оккупантов нет для этого сил.

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