Оккупанты ввели военное положение и меняют герб на захваченной части Харьковщины/ УНИАН, скрин

Российские захватчики едва удерживают около четверти Харьковской области, а уже принялись наводить там свои "порядки". Они уже придумали свой "герб" для региона.

Иллюстрацию наглого "творчества" оккупантов распространяют российские пропагандистские СМИ. При этом в качестве основы для герба взяли российского двуглавого орла и символику Харьковской "губернии" XVIII-го века.

"Двуглавый орел выбран для "герба" Харьковской области символом принадлежности к российским землям. На "гербе" изображены жезл (кадуцей) с двумя змеями как символ неприкосновенности и рог изобилия. Эти элементы были на гербе Харьковской губернии с конца XVIII-го века", – поясняют российские СМИ.

Также сообщается, что российские захватчики ввели военное положение на оккупированных территориях Харьковщины и ввели там документооборот на российском языке.

Оккупанты придумали новый "герб" Харьковской области/ скрин

Напомним, по состоянию на конец мая председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что под российской оккупацией находится 20-25% территории Харьковской области.

По свежим данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW) по состоянию на 8 июля, карта оккупированных территорий Харьковской области выглядит следующим образом:

Карта оккупированных территорий Харьковской области по состоянию на 8 июля / ISW

Ранее сообщалось, что в городе Харьков тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск России. Продвижение войск РФ вглубь Харьковской области привело к тому, что они подтянули артиллерию и бьют по южным окраинам Харькова.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь объяснял, что у ВСУ есть две задачи под Харьковом, но войска РФ пытаются помешать их исполнению. Усиление обстрелов Харькова может быть связано с попыткой сбить темпы контрнаступления ВСУ в регионе, которое ранее развивалось достаточно успешно.

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