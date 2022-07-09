"Бункерный дед забирает лучших": под Донецком погиб мастер спорта и товарищ Беленюка

Под Донецком погиб мастер спорта и товарищ Жана Беленюка борец Игорь Пастух/ Facebook Игорь Пастух

Под Донецком в боях погиб украинский борец Игорь Пастух, который был товарищем украинского политика, спортсмена, чемпиона мира и Европы Жана Беленюка.

Об утере Беленюк сообщил на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Пастух был родом из Николаева, и они много времени провели вместе.

"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух. Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время. Отчаяние, грусть и понимание, что этот бункерный дед забирает лучших. Покойся с миром, Герой", – написал Беленюк.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области под селом Сладкое во время вражеского артобстрела погиб 21-летний гвардейский медик Василий Маринич, который спасал жизнь украинским военным и гражданским, часто рискуя собственной жизнью.

Напомним, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского – Белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

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