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Оккупанты пошли в наступление и нарвались на ВСУ: была уничтожена целая танковая рота армии РФ

9 июля 2022, 09:37

Украинские военные жестко ответили захватчикам на попытку продвигаться вперед и сожгли 9 вражеских танков.

российские танки
ВСУ уничтожили целую танковую роту армии РФ/ скрин, УНИАН

Защитники Украины ликвидировали целую танковую роту российской армии, когда оккупанты пытались пойти в наступление.

Было сожжено 9 российских танков. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

"На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. В частности во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков", – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Они состоялись около 05: 30 утра в субботу, 9 июля. Над городом дым.

Ранее сообщалось, что РФ готовится к более масштабному наступлению, "оперативную паузу" использует как прикрытие. Захватчики, несмотря на объявленную ими "паузу", всё равно проводят ограниченные наступательные действия – они боятся, что ВСУ перехватит инициативу.

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