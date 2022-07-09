194 "двухсотых" и 3 склада боеприпасов: ВСУ сократили популяцию оккупантов на юге

На южном фронте российские оккупанта понесли серьезные потери.
ВСУ дважды в сутки нанесли авиаудара по району скопления российских войск вблизи Снигиревки Николаевской области.
А всего за сутки 8 июля на южном фронте российские оккупанта понесли серьезные потери, сообщили в оперативном командовании "Юг".
ВСУ уничтожили 194 оккупантов, три склада с российскими боеприпасами и 42 единицы техники, среди которой:
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 2 командно-штабные машины;
- 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
- 1 пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2";
- 6 самоходных гаубиц типа "Акация";
- 26 единиц автомобильной техники;
- 1 беспилотник-разведчик "Орлан-10".
Наши защитники сообщают, что враг пытается наносить ответные удары. Поздно вечером оккупанты обстреляли из "Градов" Красногригорьевку на Днепропетровщине с другого берега водохранилища. Пока информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.
Читайте такжеЗащитники Украины уничтожили Ураганы, из которых РФ планировала бить по мирным украинцамРанее украинские бомбардировщики и штурмовики атаковали российских захватчиков на южном и восточном направлениях. В результате успешного удара у россиян стало меньше еще на два командно-наблюдательных пункта.
Также мы сообщали, что в Одесской области состоялся воздушный бой между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. В среду, 6 июля, истребитель врага ударил по украинским самолетам, однако проиграл и вынужден был ретироваться.
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