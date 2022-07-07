Украинские пилоты мастерски переиграли Су-35 оккупантов: детали воздушного боя на Одесчине

Наши асы преподали урок российскому пилоту.
В Одесской области состоялся воздушный бой между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.
В среду, 6 июля, истребитель врага ударил по украинским самолетам, однако проиграл и вынужден был ретироваться, сообщили на Facebook-страничке ОК "Юг".
Враг запустил по украинским защитникам две ракеты "воздух-воздух". Наши самолеты ушли от удара, а истребитель оккупантов Су-35 покинул зону дежурства и скрылся.
Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области.
Читайте такжеРФ пришлось перейти на старые самолеты и пилотов-наемников: в разведке Британии назвали причинуСамолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов, а сейчас потери РФ составляют уже 217 самолетов.
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