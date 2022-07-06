Спасал бойцов под обстрелами и брал пленных: на Донбассе погиб 21-летний медик

На Донбассе вражеские снаряды убили 21-летнего медика/ НГУ

На Донетчине под селом Сладкое во время вражеского артобстрела погиб 21-летний гвардейский медик Василий Маринич, который спасал жизнь украинским военным и гражданским, часто рискуя собственной жизнью.

Подразделение Нацгвардии, которое держало линию обороны в Сладком, попало во время боя под артиллерийский обстрел оккупантов, что и оборвало жизнь медика. Бойца посмертно наградили орденомЗа мужество" III степени. Об этом рассказывает пресс-служба Нацгвардии Украины в Facebook.

Василий Маринич был родом из села Тараски Хмельницкого района Винницкой области.

Как рассказывают в НГУ, Маринич часто проявлял мужество на фронте и, несмотря на пули, которые свистели над головой, вытягивал раненых товарищей с поля боя.

Маринич не имел страха перед врагом, и уже через восемь месяцев после того, как стал боевым медиком в одной из воинских частей Нацгвардии, отправился на Донбасс.

Собратья до сих пор ему благодарны за спасенные жизни. Так, однажды во время тяжелых боев в Сладком Василий вытащил на себе из-под обстрелов раненых командиров нацгвардейцев.

"Я помню, что меня вытаскивал сержант Маринич. Он оказал мне медицинскую помощь – перетянул турникетом ногу, тампонировал ее. Благодаря ему я жив. В тот день я получил тяжелые ранения. От боли, шока – потерял сознание. Все думали, что я уже мертв. Всю жизнь тебя буду помнить, дружище", – вспоминает побратим Антон.

На Донбассе погиб 21-летний медик/ НГУ

Однако медик не только смело спасал собратьев, но и умело воевал. Однажды во время обострения под Сладким он помог взять в плен группу оккупантов.

Ранее сообщалось, что военный водитель Национальной гвардии Украины под обстрелом спас более 500 бойцов. Он выполнял боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Напомним, украинские военные остановили наступление оккупантов и оттеснили врага возле сел Долина, Верхнекаменское, Белогоровка, Григоровка, Новолуганськое, Спорное, Вершина на Донбассе, а также возле села Лозового на Херсонщине. Вблизи еще нескольких населенных пунктов, где противник пытается штурмовать, сейчас продолжаются боевые действия.

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