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ВСУ уничтожили "русскомирца" Елизарова, прославлявшего "ЛНР" в памятниках

6 июля 2022, 10:40

Скульптор радовался, что россияне пришли на Донбасс в 2014 году, и сразу взялся поддерживать оккупантов и строить им монументы.

пророссийский скульптор Александр Елизаров
ВСУ уничтожили "русскомирца" Елизарова, прославлявшего "ЛНР" в памятниках / Facebook Николай Бандровский

Украинские военные ликвидировали на Луганщине сторонника "русского мира", скульптора Александра Елизарова, который имел пророссийские взгляды еще до начала войны на Донбассе, а после ее начала прославлял оккупантов в памятниках.

Скульптор родом из Луганска некоторое время учился и жил во Львове, однако перед 2014 годом вернулся в Луганск. Он погиб под Камышевахой, когда участвовал в боях против ВСУ на стороне оккупантов. Подробности этой истории рассказал в Facebook доктор исторических наук Николай Бандровский.

Он отметил, что Елизаров был ярким представителем колонны, которая культивировала и распространяла идеалы из советского прошлого и идеи "русского мира".

Скульптор окончил Львовскую академию искусств, после чего перебрался в Ужгород и какое-то время жил там. В тот период он с еще одним сторонником "русского мира" Михаилом Колодко создали неоднозначную скульптуру – крылатого медведя. По словам Бандривского, сейчас эту скульптуру пытаются протолкнуть для символа туризма в регионе.

Елизаров перед 2014 годом вернулся в Луганск и преподавал в местном художественном училище. Когда россияне вторглись на Донбасс, он начал активно поддерживать оккупантов, даже создал для них памятник – "защитникам Отечества – работникам МВД ЛНР".

скульптура Елизарова
Скульптура медведя с крыльями, которую создали Елизаров и Колодко/ Facebook Николай Бандровский

За следующие несколько лет он создал еще несколько памятников, прославлявших оккупантов и боевиков незаконных вооруженных формирований.

За предательство Елизарова внесли в базу "Миротворца".

скульптор-предатель Елизаров
Елизаров из-за своего предательства попал в базу "Миротворца"/ скрин

По словам Бандривского, недавно в соцсетях появилась информация, что скульптор погиб под Камышевахой на Луганщине. Он отметил, что это произошло 31 мая.

скульптура Елизарова
Скульптура Елизарова, которая прославляет так называемую "ЛНР" / Facebook Николай Бандровский

Ранее сообщалось, что военный водитель Национальной гвардии Украины под обстрелом спас более 500 бойцов. Он выполнял боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Напомним, украинские военные остановили наступление оккупантов и оттеснили врага возле сел Долина, Верхнекаменское, Белогоровка, Григоровка, Новолуганское, Спорное, Вершина на Донбассе, а также возле села Лозового на Херсонщине. Вблизи еще нескольких населенных пунктов, где противник пытается штурмовать, сейчас продолжаются боевые действия.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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