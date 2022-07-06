ВСУ уничтожили "русскомирца" Елизарова, прославлявшего "ЛНР" в памятниках

Скульптор радовался, что россияне пришли на Донбасс в 2014 году, и сразу взялся поддерживать оккупантов и строить им монументы.
Украинские военные ликвидировали на Луганщине сторонника "русского мира", скульптора Александра Елизарова, который имел пророссийские взгляды еще до начала войны на Донбассе, а после ее начала прославлял оккупантов в памятниках.
Скульптор родом из Луганска некоторое время учился и жил во Львове, однако перед 2014 годом вернулся в Луганск. Он погиб под Камышевахой, когда участвовал в боях против ВСУ на стороне оккупантов. Подробности этой истории рассказал в Facebook доктор исторических наук Николай Бандровский.
Он отметил, что Елизаров был ярким представителем колонны, которая культивировала и распространяла идеалы из советского прошлого и идеи "русского мира".
Скульптор окончил Львовскую академию искусств, после чего перебрался в Ужгород и какое-то время жил там. В тот период он с еще одним сторонником "русского мира" Михаилом Колодко создали неоднозначную скульптуру – крылатого медведя. По словам Бандривского, сейчас эту скульптуру пытаются протолкнуть для символа туризма в регионе.
Елизаров перед 2014 годом вернулся в Луганск и преподавал в местном художественном училище. Когда россияне вторглись на Донбасс, он начал активно поддерживать оккупантов, даже создал для них памятник – "защитникам Отечества – работникам МВД ЛНР".
За следующие несколько лет он создал еще несколько памятников, прославлявших оккупантов и боевиков незаконных вооруженных формирований.
За предательство Елизарова внесли в базу "Миротворца".
По словам Бандривского, недавно в соцсетях появилась информация, что скульптор погиб под Камышевахой на Луганщине. Он отметил, что это произошло 31 мая.
Ранее сообщалось, что военный водитель Национальной гвардии Украины под обстрелом спас более 500 бойцов. Он выполнял боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Напомним, украинские военные остановили наступление оккупантов и оттеснили врага возле сел Долина, Верхнекаменское, Белогоровка, Григоровка, Новолуганское, Спорное, Вершина на Донбассе, а также возле села Лозового на Херсонщине. Вблизи еще нескольких населенных пунктов, где противник пытается штурмовать, сейчас продолжаются боевые действия.
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