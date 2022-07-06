Установки HIMARS и CAESAR преломят ход войны, но через несколько месяцев – Sky News

Установки HIMARS и CAESAR преломят ход войны, но через несколько месяцев/ Википедия, Twitter Резников

Украинские военные уже успешно применяют на фронте американские РСЗО HIMARS и французские 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Такое новое вооружение способно привести к перелому в войне, однако на это понадобится больше времени – по крайней мере несколько месяцев.

Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на слова аналитика военной разведки. При этом отмечается, что уже сейчас можно говорить о хороших для Украины результатах применения упомянутых установок на фронте против оккупантов.

Как отмечают в Минобороны США, они планируют отправить в Украину еще четыре HIMARS. Эти установки могут прибыть в ближайшие несколько недель.

Ракетные установки такого типа, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине, имели в своей комплектации ракеты с дальностью полета 40 миль (65 км), что достаточно для того, чтобы частично сдерживать продвижение линии фронта.

Также отмечается, что в Украине в ближайшее время могут поставлять и другие ракетные установки – M270. Такие установки разработали ряд стран НАТО. Они могут поставляться для ВСУ Великобританией и Норвегией.

РСЗО HIMARS – характеристики и применение

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Украина получила ракетные системы с боеприпасами, которые могут стрелять на расстояние до 80 километров. Это позволит поражать цели врага даже в глубоком тылу. При этом сама HIMARS останется недосягаемой для оккупантов, ведь их артиллерия на такое расстояние не стреляет.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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