Залужный показал, как РСЗО HIMARS уничтожают оккупантов на фронте

Залужный показал, как HIMARS уничтожают оккупантов на фронте/ Википедия, Twitter Резников

Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, которые США предоставили Украине для защиты от российских оккупантов, уже успешно применяются на фронте.

Мощное РСЗО уже несколько дней находится в Украине, и теперь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал как с такой техникой работают украинские воины.

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – Победа", – отметил Залужный.

На обнародованном видео зафиксировано, как украинские артиллеристы запускают по вражеским целям 6 ракет из РСЗО HIMARS.

РСЗО HIMARS – характеристики и применение

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Такие ракетные системы предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Читайте такжеHIMARS будет уничтожать оккупантов в тылу: на что способна ракетная система и как поможет УкраинеУкраина получила ракетные системы с боеприпасами, которые могут стрелять на расстояние до 80 километров. Это позволит поражать цели врага даже в глубоком тылу. При этом сама HIMARS останется недосягаемой для оккупантов, ведь их артиллерия на такое расстояние не стреляет.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Украинские военные уже умеют пользоваться такой техникой, ведь прошли обучение по использованию РСЗО HIMARS.

Читайте также: