Залужный показал, как РСЗО HIMARS уничтожают оккупантов на фронте

Американские РСЗО могут доставать врага в глубоком тылу – они стреляют на расстояние до 80 километров.
Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, которые США предоставили Украине для защиты от российских оккупантов, уже успешно применяются на фронте.
Мощное РСЗО уже несколько дней находится в Украине, и теперь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал как с такой техникой работают украинские воины.
"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – Победа", – отметил Залужный.
На обнародованном видео зафиксировано, как украинские артиллеристы запускают по вражеским целям 6 ракет из РСЗО HIMARS.
РСЗО HIMARS – характеристики и применение
М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.
Такие ракетные системы предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Читайте такжеHIMARS будет уничтожать оккупантов в тылу: на что способна ракетная система и как поможет УкраинеУкраина получила ракетные системы с боеприпасами, которые могут стрелять на расстояние до 80 километров. Это позволит поражать цели врага даже в глубоком тылу. При этом сама HIMARS останется недосягаемой для оккупантов, ведь их артиллерия на такое расстояние не стреляет.
Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.
Украинские военные уже умеют пользоваться такой техникой, ведь прошли обучение по использованию РСЗО HIMARS.
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