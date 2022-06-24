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HIMARS будет уничтожать оккупантов в тылу: на что способна ракетная система и как поможет Украине

24 июня 2022, 09:17

В России боятся ракетных систем, которые США предоставили Украине, ведь такая техника при определенных условиях может бить на расстояние до 500 километров.

HIMARS, ракета
HIMARS будет уничтожать оккупантов в глубоком тылу – на что способна ракетная ситстема/ Википедия, Facebook Максим Козицкий

Украина получила от Соединенных Штатов Америки четыре пусковые установки ракетной артиллерийской системы повышенной мобильности M142 HIMARS.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников, их доставили в нашу страну в четверг, 23 июня. При этом глава Минобороны подчеркнул, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Что такое HIMARS и на что они способны?

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси.

Согласно данным из открытых источников, такие системы имеют дальность стрельбы от 2 до 500 километров. Однако достижение максимальной дальности возможно только с помощью экспериментальной ракеты PrSM.

HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Такие ракетные системы предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Как HIMARS помогут Украине на фронте?

Дальность стрельбы такими системами зависит от боеприпасов, которые используются. Есть ракеты, которыми можно стрелять из HIMARS даже на расстояние до 500 километров.

Украине предоставляют ракеты, которые смогут бить по целям оккупантов на расстояние до 80 километров с очень большой точностью. Поэтому такая техника станет незаменимым помощником для украинских военных на фронте. С ее помощью они смогут поражать цели оккупантов даже в глубоком тылу.

Для обслуживания HIMARS нужен небольшой экипаж, который сможет за считанные минуты менять отработанную секцию ракет и загружать новую. Украинские военные уже прошли обучение у американских инструкторов, как правильно пользоваться такими системами.

Комплекс HIMARS
Комплекс HIMARS/ shephardmedia.com

Почему в РФ так боятся ракетных систем HIMARS?

Украинские воины с помощью такой техники смогут бить по целям вражеских войск даже за линией фронта в глубоком тылу. В частности, таким образом можно будет метко поражать скопления техники и живой силы захватчиков, склады снабжения.

При этом российские оккупанты ответить украинцам не смогут, ведь их артиллерия так далеко не стреляет.

Поставки HIMARS в Украину

Напомним, в Белом доме 1 июня заявили, что США передадут Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Системы вошли в новый пакет военной помощи. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что украинские военные не должны использовать такое оружие для ударов по территории РФ.

В середине июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что украинские военные уже завершили обучение по использованию РСЗО HIMARS. Он говорил, что такая техника должна прибыть в Украину уже в этом месяце.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США.

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