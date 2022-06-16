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Скоро будут крошить врага на передовой: ВСУ освоили американские РСЗО HIMARS

16 июня 2022, 16:12

Американские системы залпового огня окажутся на передовой уже в этом месяце.

Коллаж HIMARS
ВСУ освоили HIMARS, скоро они отправятся на передовую / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Украинские военные уже завершили обучение по использованию реактивных систем залпового огня HIMARS. Таким образом, уже совсем скоро РСЗО будут на передовой. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, уже в этом месяце американские HIMARS с дальностью до 80 км будут уничтожать врага.

"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", – написал Андрей Ермак.

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Поставки HIMARS в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны реактивные системы залпового огня типа MLRS для освобождения своих территорий.

"У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - говорил гарант.

Главнокомандующий армией Валерий Залужный в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли отмечал, что для борьбы с войсками РФ нужны РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS.

1 июня в Белом доме заявили, что США передадут Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Системы вошли в новый пакет военной помощи. В Вашингтоне утверждают, что украинские военные не должны использовать такое оружие для ударов по российской территории.

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