Основная битва за Донбасс состоится в Славянске - британская разведка

В Славянске состоится основная битва за Донбасс / npr.org

Российская армия после захвата Лисичанска будет пытаться взять Славянск. Туда оккупанты уже перебросили основные свои силы. Битва за город может стать основной в битве за весь Донбасс. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

"Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс ", - говорится в сообщении.

Кроме того, РФ укрепляет свой контроль над Луганщиной. На изюмское направление оккупанты перебросили большую часть восточной и западной групп войск, которые у них остались.

По данным британской разведки, в течение недели российские войска продвинулись на 5 км по главной дороге Е40 от Изюма. Однако пройти дальше им не удалось, потому что украинские военные ударили по ним. Сообщается, что враг находится в 16 км к северу от Славянска.

Напомним, решающая битва за Украину не произойдет на Донбассе, все случится на юге. Британский военный эксперт считает, что бои могут идти в Херсоне. На востоке РФ наносит основной удар, пытаясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

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Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Затем луганский губернатор Сергей Гайдай говорил, что солдатам и офицерам украинской армии удалось отступить из Лисичанска на заранее подготовленные и укрепленные позиции без потерь.

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