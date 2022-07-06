Основная битва за Донбасс состоится в Славянске - британская разведка

Российская армия перебросила под Славянск основные свои силы после захвата Лисичанска.
Российская армия после захвата Лисичанска будет пытаться взять Славянск. Туда оккупанты уже перебросили основные свои силы. Битва за город может стать основной в битве за весь Донбасс. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.
"Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс ", - говорится в сообщении.
Кроме того, РФ укрепляет свой контроль над Луганщиной. На изюмское направление оккупанты перебросили большую часть восточной и западной групп войск, которые у них остались.
По данным британской разведки, в течение недели российские войска продвинулись на 5 км по главной дороге Е40 от Изюма. Однако пройти дальше им не удалось, потому что украинские военные ударили по ним. Сообщается, что враг находится в 16 км к северу от Славянска.
Напомним, решающая битва за Украину не произойдет на Донбассе, все случится на юге. Британский военный эксперт считает, что бои могут идти в Херсоне. На востоке РФ наносит основной удар, пытаясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.
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Захват Лисичанска войсками РФ
3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.
К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.
Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.
Затем луганский губернатор Сергей Гайдай говорил, что солдатам и офицерам украинской армии удалось отступить из Лисичанска на заранее подготовленные и укрепленные позиции без потерь.
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