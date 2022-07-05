У России будут связаны руки после вероятного захвата Донбасса - Жданов

Захват Донбасса свяжет руки России, у нее будут проблемы / Reuters, Главред

Полный захват Донбасса свяжет руки России, а Украина получит более выгодные позиции. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

Россия не ограничит свои аппетиты относительно полного захвата Украины. Однако в РФ возникнут проблемы с их резервами. Особенно ярко это будет видно по технике и вооружению, которого не хватит.

"Чем дольше оккупанты будут продолжать боевые действия, тем хуже у них будет ситуация, как в Вооруженных силах, так и в экономии России", – сказал Олег Жданов.

Он отметил, что России приходится вводить трудовую повинность и заставлять предприятия работать круглосуточно без выходных.

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Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Британская разведка считает, что после захвата Лисичанска, российские войска могут переключится на захват Донецкой области.

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