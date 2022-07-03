Битва за Донбасс не закончена, Украина накопит тяжелое оружие и освободит свои земли – Минобороны

Возможный захват Россией Луганской области не изменит планов Вооруженных сил Украины, сказал Юрий Сак.
Битва за Донбасс будет продолжаться даже в том случае, если России удастся полностью захватить Луганскую область. Есть и другие крупные города в Донецкой области, которые находятся под контролем сил обороны Украины. ВСУ накопят нужное количество тяжелых вооружений, что поспособствует освобождению оккупированных россиянами украинских территорий. Об этом заявил советник министра обороны Юрий Сак.
В интервью BBC он рассказал о том, что если российские оккупационные войска захватят Луганскую область, все равно останутся крупные города в Донецкой области, которые контролируют ВСУ.
Читайте такжеВойна вряд ли продлится больше года: либо Украина выбьет войска РФ, либо будет тупик – Al Jazeera"Это города, которые в течение последних нескольких дней были объектами тяжелых ракетных атак, артиллерийских обстрелов. Но битва за Донбасс еще не закончена", - отметил Сак.
Также он добавил, что Украина получает поддержку от Запада и надеется на продолжение помощи. Киев накопит достаточно оружия, после чего освободит оккупированные Россией украинские территории.
"Украина, в конце концов, накопит достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов оружия, что позволит нам освободить наши земли", - подчеркнул Юрий Сак.
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Война России против Украины
Советник руководители Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поставок оружия от Запада связана с его дефицитом на складах. Идет их пополнение нужным для контрнаступления ВСУ вооружением. Как только оружие окажется на складах, оно поступит Киеву в течение одного или нескольких месяцев.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что есть опасность перехода войны в Украине в затяжной конфликт. По его словам, Путин намерен использовать такой вариант развития событий, чтобы блокировать стремление Киева в НАТО и ЕС, а также помешать послевоенному восстановлению государства.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля Владимир Путин намерен искать усиление для войны против Украины. Вероятно, Путин будет оказывать давление на Беларусь и другие страны ОДКБ, чтобы они предоставили ему войска или технику для захвата Украины.
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