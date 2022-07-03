Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска

Лисичанск войска РФ / Коллаж lisichansk.com.ua, Reuters

Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Об этом заявили в Генеральном Штабе ВСУ.

В пресс-службе Генштаба в воскресенье, 3 июля, сделали заявление о том, что ВСУ отходят со своих позиций в Лисичанске. У вражеских войск значительное преимущество в артиллерии, авиации, РСЗО, боеприпасах и численности личного состава.

Дальнейшая оборона города стала невозможной. Для сохранения жизни военных было принято решение покинуть Лисичанск.

"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", - отметили в Генштабе.

В Генеральном штабе отметили, что армия Украины продолжает борьбу. Для усиления украинских войск нужны дополнительные материально-технические ресурсы. Однако ВСУ не намерены сдаваться и собираются в будущем вернуться, чтобы победить.

"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!" –подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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