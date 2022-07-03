"Глубокая заморозка" войны возможна после захвата РФ Донбасса - британский генерал

В Британии спрогнозировали "заморозку" войны в Украине / Фото УНИАН

Война в Украине может войти в стадию "глубокой заморозки" в случае захвата Россией всего Донбасса, заявил бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Даннат.

Он не исключил, что в этом случае под оккупацией РФ окажутся 20% территории Украины. После этого могут возобновиться переговоры, подчеркнул он в эфире Sky News.

Вместе с тем британский генерал считает, что оккупация Донбасса не будет означать победу РФ или поражение Украины.

"Россияне не выиграют, украинцы не проиграют, и в этот момент война фактически войдет в глубокую заморозку. Именно тогда должны начаться содержательные переговоры", – заявил он.

Даннат добавил, существует также угроза от России для стран, граничащих с Украиной.

Читайте такжеШтаб РФ взлетел на воздух вместе с десятком оккупантов: в ВСУ показали огненные кадры

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

Смотрите онлайн новости Донбасса

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 35 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

Читайте еще: