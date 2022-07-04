Армия РФ переключится на Донецкую область после захвата Лисичанска - британская разведка

Войска РФ пойдут на захват Донецкой области / @vysotskiy.ap, npr.org

Российские войска начнут пытаться полностью захватить Донецкую область. Это может произойти сразу после захвата Лисичанска в Луганской области. Об этом заявили в британской разведке, сообщает Европейская правда.

Таким образом, российская армия перебросит свои силы, чтобы выйти на границы Донецкой области.

"Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил", - говорится в сообщении.

РФ продолжит блокировать Одессу и экспорт зерна из Украины. В связи с этим экспорт может составить менее 35% от общего объема в 2021 году.

"После отступления от Змеиного острова, аванпоста на Черном море, Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис", - говорится в сообщении.

Боевые действия в Украине также разрушают сельское хозяйство в Украине. Из-за войны наблюдаются серьезные сбои в поставках семян и удобрений, от который зависят украинские фермеры.

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Захват Лисичанска войсками РФ

Утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

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