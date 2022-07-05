Снаряды детонировали 2 часа: ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе

В Сети появилось видео с места событий.
В ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.
В сети тем временем публиковали фото и видео пожара со взрывами. Боеприпасы захватчиков детонировали около двух часов, сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в разведке.
Отмечается, что вражеский склад с боекомплектами расположен в Кадиевке в районе ЖБИ.
Есть информация, что данный склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
Напомним, украинские воины за последние дни установили особое достижение – уничтожили практически два десятки складов с боеприпасами, которые принадлежат русским оккупантам.
Военный эксперт и полковник ВСУ запаса Олег Жданов считает, что последствия крайне критичны для российских оккупантов.
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