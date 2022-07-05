Снаряды детонировали 2 часа: ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе

ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе / скриншот

В ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.

В сети тем временем публиковали фото и видео пожара со взрывами. Боеприпасы захватчиков детонировали около двух часов, сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что вражеский склад с боекомплектами расположен в Кадиевке в районе ЖБИ.

Есть информация, что данный склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Напомним, украинские воины за последние дни установили особое достижение – уничтожили практически два десятки складов с боеприпасами, которые принадлежат русским оккупантам.

Военный эксперт и полковник ВСУ запаса Олег Жданов считает, что последствия крайне критичны для российских оккупантов.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: