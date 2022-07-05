Решающая битва за Украину состоится не на Донбассе и не в Киеве - британский эксперт

Где состоится решающая битва за Украину / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Решающая битва за Украину состоится на юге. Возможно, местом таких боев будет Херсонщина. Так считает член аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании Нил Мелвин, сообщает Sky News.

Он считает, что решающая битва точно не состоится на востоке, где Россия наносит главный удар и пытается выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

"Украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс перейдет к Украине, когда она попытается начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских", - сказал эксперт.

По его мнению, "тактическая победа" на Луганщине принесла российским оккупантам небольшую стратегическую выгоду.

"Я думаю, что это тактическая победа России, но за которую пришлось заплатить огромную цену. На то, чтобы добиться очень медленного прогресса, ушло 60 дней. Я думаю, что россияне могут объявить о какой-то победе, но ключевая битва еще впереди", - добавил эксперт.

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Ранее издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки сообщало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми.

Напомним, в Херсонской области набирает обороты партизанское сопротивление. Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области заставило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.

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