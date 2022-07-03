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ВСУ скоро освободят Херсон: Арестович назвал сроки

3 июля 2022, 11:01

Залог успеха в освобождении Херсона - это неудобное для оккупантов расположение города на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ.

Арестович заявил о скором освобождении Херсона
Арестович заявил о скором освобождении Херсона / Фото УНИАН, Суспільне

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Херсон скоро будет освобожден, и рассказал, как именно это будет происходить.

По словам Арестовича, "херсонская группировка врага обречена" - враг не сможет удержать плацдарм на правом берегу, так как группировка снабжается "двум несчастным ниткам" - Новокаховскую дамбу и Антоновский мост.

"Однажды пушной зверек подберется к Херсону с двух сторон - с юга и севера. И будет создана ситуация, когда зайчики побегут всего через две ниточки", - сказал советник главы ОП вечером 2 июля в эфире Фейгин Live.

По словам советника ОП, ВСУ будут решать, как именно освобождать область. Есть два варианта. Во первых, не дать врагу переправиться "и грохнуть всех" на этих ниточках. Второй вариант - дать им выйти и давить далее.

Арестович предположил, что Херсон будет освобожден уже в августе.

"Но в любом случае город будет освобожден. В этом можно не сомневаться абсолютно. Они думают стать в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону и провести референдум тоже не дадим", - рассказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что "пяток американских Химарсов" полностью решат судьбу боев за Херсонскую область.

Освобождение Херсона

28 июня экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны генерал Сергей Кривонос заявил, что вопрос о быстром освобождении от оккупантов всей Херсонской области пока что не стоит.

По его словам, Херсонская область разделена пополам по Днепру. И большая часть Херсона находится на левобережье. Чтобы преодолеть Днепр в районе Херсона или на других участках, нужно время. Поэтому пока что стоит вопрос об освобождении части правобережной Херсонщины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины вряд ли будет устраивать лобовой штурм во время освобождения захваченного Россией Херсона. Наиболее вероятным сценарием является осада города и отрезание путей снабжения российских оккупационных войск. Местным жителям, если угроза будет возрастать, нужно будет покидать город. Однако сейчас захватчики усложнили процесс выезда.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Другие новости:

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