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"Это была репетиция, жди встречи": в Херсоне партизаны передали "привет" коллаборанту-нардепу

4 июля 2022, 15:10

Во временно оккупированном Херсоне украинские партизаны регулярно продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам и их ставленникам.

Ковалев
Алексей Ковалев / коллаж фото Facebook и Обозреватель

Во временно оккупированном русскими Херсоне украинские партизаны активно сопротивляются оккупантам и передают угрозы-"приветы" местным коллаборантам, сообщает портал "Обозреватель". В этот раз смельчаки обратились к нардепу-коллаборанту Алексею Ковалеву.

Известно, что в конце июня он выжил после покушения на свою жизнь, а затем сразу записал видеообращение, в котором обвинил спецслужбы Украины в подрыве собственного автомобиля.

В свою очередь, партизаны Херсонщины обратились к Ковалеву и заявили, что тот взрыв был всего лишь репетицией. Также коллаборанту посоветовали готовиться к очередной встрече.

"Леша, это была репетиция. Жди встречи", – листовки такого содержания массово партизаны расклеили по Херсону.

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Напомним, ранее оперативники Госбюро расследований установили, что нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев перешел на сторону русских оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в аннексированный Крым с последующей продажей там.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

22 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Херсонщине взорвали автомобиль Ковалева.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - говорил он.

Тем не менее, впоследствии стало известно, что Ковалев остался жив.

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Автор: Егор Бунин
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