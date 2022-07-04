Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона - The Economist

ВСУ подошли к оккупированному Херсону / Униан

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.

Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми, сообщает The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки.

По его словам, следующие две недели будут еще более интересными. Сообщается, что коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего числа западных ракетных систем, а пока на южное направление направили только некоторое количество американских гаубиц M777.

"Российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона", - говорят источники издания.

Читайте такжеВСУ контрнаступают на Херсон: у армии есть тактический успех, но оружия все еще мало – нардепНаступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. К тому же, пока на южном направлении не наблюдается трехкратный перевес ВСУ в живой силе и технике, который необходим для успешного наступления.

Деокупация Херсона

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Олег Братчук сообщил, что войска России собрали свои силы в центре захваченного Херсона и готовятся к наступлению сил обороны Украины. В Верхнем Рогачике, а также ряде других населенных пунктов Херсонской области, оккупанты размещаются ближе к центру в зданиях государственных учреждений и домах.

Также в оперативном командовании Юг заявляли, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области сталкиваются с определенными трудностями. Вокруг украинской военной операции много эмоций, а само контрнаступление усложняется открытой степной местностью. Для достижения успеха следует далеко отогнать российские оккупационные войска.

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