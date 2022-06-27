Армия Украины сталкивается с препятствиями на пути освобождения Херсона

ВСУ в Херсонской области сталкиваются со сложностями в контрнаступлении, в том числе, и из-за степной местности - ОК Юг/ Коллаж Людмила Денисова, Генштаб ВСУ

Определенные элементы ожидания и эмоции относительно освобождения Херсона навредили продвижению Вооруженных сил Украины в регионе. Военная операция идет на открытой степной местности, что усложняет ее проведение. Также нужно учитывать преимущество войск России в артиллерии. Чтобы продемонстрировать успехи, нужно далеко отогнать оккупантов. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В ходе брифинга она рассказала о том, что определенные элементы ожидания и эмоции навредили продвижению сил обороны Украины в Херсонской области.

Читайте такжеШтурма Херсона не будет: ВСУ осадят город и попробуют отрезать войска РФ от снабжения – Жданов"К сожалению, некоторые элементы ожидания (относительно освобождения Херсона) и очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Слишком радостные сообщения и преждевременные - они очень неуместны, когда идет военная операция", - сказала представитель ОК ЮГ.

По ее словам, военная операция ВСУ проходит на открытой степной местности, и такая ситуация также усложняет продвижение. Также у российских войск есть преимущество в артиллерии. Чтобы говорить о значительных достижениях, следует отогнать врага на достаточное расстояние.

"Степная местность очень сложная для ведения открытых боев. Кроме того, соотношение в артиллерии немного не позволяет быть такими же дальнобойными, как враг. Нужно это учитывать. Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции", - подчеркнула Наталья Гуменюк и призвала политиков и чиновников не торопиться с высказывании о движении украинских войск в Херсонской области.

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Ситуация в Херсонской области

В американском Институте изучения войны сделали прогноз, согласно которому военная операция ВСУ в Херсонской области станет еще большей угрозой войскам РФ в регионе. Российским захватчикам уже приходится удерживать свои позиции вдоль южной оси.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что армия Украины уже освободила Киселевку. Украинские войска находятся на расстоянии 15 километров от оккупированного Херсона.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 21 июня подтвердила успешное продвижение ВСУ на Херсонщине. Российских оккупантов вытесняют со второго и третьего оборонительного рубежей. Подробности появятся после закрепления украинских военных подразделений на новых позициях.

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