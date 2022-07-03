Армия Украины контрнаступает на Херсон: войска РФ скопились в центре города и готовятся к обороне

Войска России скопились в центре Херсона и обыскивают прохожих - Одесская ОВА / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Войска России собрали свои силы в центре захваченного Херсона и готовятся к наступлению сил обороны Украины. В Верхнем Рогачике, а также ряде других населенных пунктов Херсонской области, оккупанты размещаются ближе к центру в зданиях государственных учреждений и домах. Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Олег Братчук.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в населенный пункт Верхний Рогачик зашло большое количество военной техники российских оккупантов. Они поселились в центре – в здании полиции, судах, а также домах.

Читайте такжеВСУ перейдут в контрнаступление, освободят Херсон и проведут спецоперацию в России – АрестовичУказывается, что подобная обстановка наблюдается в разных населенных пунктах Херсонщины. Скопились оккупанты и в центре самого Херсона.

"Также оккупанты скопились и в центре Херсона - по проспекту Ушакова и в районе улиц Театральной и Пилипа Орлика. Обыскивают выборочно прохожих", - сказал Братчук.

Также он подчеркнул, что войска РФ, таким образом, готовятся к наступлению ВСУ.

Ситуация в Херсонской области

В Оперативном командовании Юг заявляли, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области сталкиваются с определенными трудностями. Вокруг украинской военной операции много эмоций, а само контрнаступление усложняется открытой степной местностью. Для достижения успеха следует далеко отогнать российские оккупационные войска.

Росгвардия 28 июня похитила мэра Херсона Игоря Колыхаева. Политика увезли в неизвестном направлении. Он оставался в городе после того, как Херсон захватила Россия. Где может находиться Колыхаев, неизвестно.

По данным американского Института изучения войны, ВСУ продолжают успешно контрнаступать на Херсонщине. Украинские войска, вероятно, освободили Зеленый Гай и Барвинок в 25 км от самого захваченного россиянами Херсона. Впрочем, ни Киев, ни Москва такие данные на официальном уровне не подтверждают.

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