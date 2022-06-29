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Контрнаступление в разгаре: ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области - ISW

29 июня 2022, 11:16

Наши защитники продолжают освобождать оккупированную Херсонщину.

ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области / УНИАН, ISW

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют успешное контрнаступление на Херсоном направлении.

В ходе операции были освобождены два населенных пункта, говорится в отчете американского Института изучения войны от 28 июня.

Аналитики ссылаются на заявление украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко о том, что ВСУ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок, которые расположены в 25 километрах от оккупированного Херсона.

В отчете ISW упомянули комментарий одного из представителей Пентагона, который также подтвердил деоккупацию двух сел к северу и северо-западу от областного центра. Вместе с этим, как отмечают аналитики, ни украинское, ни российское командование официально не сообщали об освобождении населенных пунктов в ходе контрнаступления ВСУ.

Читайте такжеАрмия Украины сталкивается с препятствиями на пути освобождения ХерсонаТакже в институте рассказали, что:

  • российские войска продолжали вести штурмовые операции южнее и юго-западнее Лисичанска;
  • российские войска предприняли безуспешные наступательные операции севернее Славянска и нанесли сокрушительные удары по населенным пунктам западнее Изюма, что могло сорвать контрнаступление украинских войск;
  • российские войска не смогли продвинуться по трассе Харьков-Белгород и продолжали принимать меры, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск к госгранице или Изюму;
  • российские силы продолжали перебрасывать технику и личный состав восточнее Мелитополя.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил, что силы обороны Украины освободили Киселевку. Украинская армия приблизилась к Херсону на расстояние около 15 километров.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской области. Российских захватчиков вытесняют со второго и третьего оборонительных рубежей. Детали появятся после закрепления украинских войск на новых позициях.

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