В Херсоне оккупанты похитили мэра Игоря Колыхаева / Facebook Колыхаев, УНИАН

Российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, который оставался в городе несмотря на российскую оккупацию.

Пока неизвестно, куда его увезли. Об этом сообщила в Facebook советница Колыхаева Галина Ляшевская.

"Они забрали Игоря Колыхаева", – написала Ляшевская.

Эту информацию также подтвердил начальник Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, пишет издание "Главком". Он рассказал, что Колыхаева россияне задержали примерно в 11:00 во вторник, 28 июня, и пока неизвестно, где именно он находится.

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