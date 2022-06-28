В Херсоне оккупанты похитили мэра Игоря Колыхаева

Пока неизвестно, куда именно захватчики его увезли.
Российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, который оставался в городе несмотря на российскую оккупацию.
Пока неизвестно, куда его увезли. Об этом сообщила в Facebook советница Колыхаева Галина Ляшевская.
"Они забрали Игоря Колыхаева", – написала Ляшевская.
Эту информацию также подтвердил начальник Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, пишет издание "Главком". Он рассказал, что Колыхаева россияне задержали примерно в 11:00 во вторник, 28 июня, и пока неизвестно, где именно он находится.
Новость дополняется…
Автор: Алёна Воронина