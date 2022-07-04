ВСУ сумели уйти из Лисичанска без потерь - Гайдай

Лисичанск, Гайдай / t.me/luhanskaVTSA и Facebook

Солдатам и офицерам украинской армии удалось отступить из Лисичанска на заранее подготовленные и укрепленные позиции без потерь. Такую информацию озвучил луганский губернатор Сергей Гайдай в комментарии порталу ВВС.

Как говорит чиновник, войска российских агрессоров в районе Лисичанска организовали свое превосходство над ВСУ в плане тяжелого оружия и боекомплекта. И именно по этой причины украинские бойцы вовремя покинули город и благополучно избежали окружения.

"Русские просто бы уничтожили Лисичанск издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали", ‒ говорит губернатор.

По его словам, ВСУ отступили на заранее подготовленные позиции в западном направлении. И оттуда будут продолжать жестоко воевать с агрессорами ‒ когда придут новые поставки тяжелого оружия от заграничных партнеров Украины.

"Все ушли без потерь. Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", ‒ подытожил Гайдай.

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Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

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