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Оккупанты форсировали Северский Донец и захватили поселок на Лисичанском направлении

3 июля 2022, 19:56

На Славянском направлении украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека - Долина.

война
ВСУ отразили штурм оккупантов РФ / Facebook/80brigade

В Луганской области российские оккупанты штурмом взял Золотаревку, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в вечерней сводке, на Харьковском направлиении основные усилия оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

"На Славянском направлении... украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека - Долина. На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки", - говорится в сводке.

Кроме того, на Лисичанском направлении враг продолжил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка.

"Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", - отметили в Генштабе.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия врага по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отразили.

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