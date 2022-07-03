Оккупанты форсировали Северский Донец и захватили поселок на Лисичанском направлении

На Славянском направлении украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека - Долина.
В Луганской области российские оккупанты штурмом взял Золотаревку, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Как говорится в вечерней сводке, на Харьковском направлиении основные усилия оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.
"На Славянском направлении... украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека - Долина. На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки", - говорится в сводке.
Кроме того, на Лисичанском направлении враг продолжил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка.
"Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", - отметили в Генштабе.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.
Наступательные действия врага по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отразили.
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