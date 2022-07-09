Оккупант хотел "сровнять с землей" украинцев, но помер в годовщину своей свадьбы

Оккупант хотел "сровнять с землей" украинце, но помер в годовщину своей свадьбы / скриншот

ВСУ ликвидировали очередного российского оккупанта из Бурятии. Алексей Леонтьев заявлял, что путинская армия вторглась в Украину, чтобы "сравнять украинцев с землей".

Как сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан, российский нацист был денацифицирован 10 июля.

"Еще один сравнятель поломался", - написал Штефан. Он также опубликовал фото ликвидированного оккупанта и скриншот его комментария в соцсетях.

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В российских СМИ пишут, что сержанту оккупанту было 26 лет. Служил Леонтьев в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Воевать в Украине он хотел, перед началом вторжения со своей Бурятии прибыл в оккупированный Россией Крым.

Ликвидирован захватчик был 10 июня - по данным пропагандистов, в годовщину своей свадьбы.

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Также сообщалось, что в Украине ликвидировали матроса большого десантного корабля Саратов Леонида Абдокова. Уроженец Севастополя был убит еще при оккупации украинского Бердянска российскими войсками. Его похоронили в Севастополе спустя три месяца после ликвидации.

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