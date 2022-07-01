Войска РФ продвинулись к Харькову и бьют артиллерией по южным окрестностям города – Жданов

Российские оккупанты продвинулись ближе к Харькову и подтянули артиллерию - Жданов / Коллаж УНИАН, Reuters

В городе Харькове, по данным на 30 июня, тяжелая ситуация по причине постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск России. Они провели атаку, получили незначительный успех и оказались в районе Русских Тишков. Продвинулись немного вперед. Вероятно, они взяли под контроль Терновую и вышли на окраины Рубежного. Их там остановили украинские войска. Продвижение войск РФ вглубь Харьковской области привело к тому, что они подтянули артиллерию и бьют по южным окрестностям Харькова. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"В Харькове на сегодняшний день очень тяжелая обстановка из-за постоянных обстрелов. К сожалению, российские войска предприняли атакующие действия, имели незначительный успех и вышли в районе Русских Тишков. Продавили нашу оборону, продвинулись немного вперед. Скорее всего, они овладели Терновой и вышли на окраины Рубежного. Там были остановлены нашими войсками", - рассказал он на своем YouTube-канале.

Читайте такжеУ ВСУ есть две задачи под Харьковом, войска РФ пытаются помешать их выполнению – экспертПо его словам, продвижение войск РФ вглубь Харьковской области позволило оккупантам подвинуть артиллерию. Они обстреливают южные окрестности Харькова. Россияне бьют по городу не только ракетами, но и артиллерией.

"В любом случае этот незначительный успех, точнее продвижение российских войск вглубь нашей территории, дало возможность подтянуть артиллерию. И теперь ствольная артиллерия наносит удары по южным окрестностям города Харькова. Поэтому Харьков испытывает теперь не только ракетные обстрелы, но и артиллерийские", - подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Харькове

Российские войска обстреливают город Харьков и Харьковскую область. Они наносят ракетные и артиллерийские удары. Гибнут мирные люди.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял об ухудшении обстановки в Харьковской области и призвал вывести из города детей. По его словам, оккупантам не удастся захватить Харьков, но они будут бить артиллерией, что представляет опасность для жителей.

Военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что жителям Харькова, которые живут в районах, подвергающихся обстрелам российских войск, лучше уехать из города. Как полагает полковник ВСУ, захватчикам РФ не удастся захватить областной центр – у оккупантов нет для этого достаточно сил.

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны, генерал Сергей Кривонос говорил, что нет четкой информации о намерении войск России захватить Харьков. По мнению генерала, у для оккупации Харькова нужно много ресурсов, которых захватчикам не хватает.

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