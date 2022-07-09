"Вторая армия мира не смогла справиться с Украиной": Гиркин признал провал России

Гиркин признал провал России в войне против Украины / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) констатировал провал "спецоперации" России в Украине.

По его словам, оккупанты за 4 месяца войны не смогли достичь желаемых результатов, более того о дальнейших успехах России в войне против Украины речи не идет.

"Огромная Россия, у которой вторая армия мира, не смогла справиться с Украиной за 4 месяца и перевела войну в формат статичного фронта. Обладая огромными преимуществами над Украиной, мы ничего не смогли с ней сделать", - заявил Гиркин.

Он считает, что во всем виновато военное руководство РФ.

Читайте также"Не знаю, как это комментировать": бредни Путина об Украине возмутили даже Гиркина"А что будет дальше? Перейдем к обороне? Будем теперь медленно сдавать то, что заняли вначале войны? Для того чтобы разгромить Украину, потребуются не батальоны, потребуются танковые корпуса" - негодует Гиркин.

Ранее террорист резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его окружения. Он в очередной раз напомнил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

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