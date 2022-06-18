"С ним может закончиться вся Россия": Гиркин решил "научить жизни" Путина и его банду

Гиркин решил "научить жизни" Путина и его банду / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Он в очередной раз напомнил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

"Разведку провалили в хлам: и политическую, и военную. Армия не может воевать нормально, потому что нечем. ФСБ не может поймать преступников, которые убегают заграницу толпами… Урганта, который поливает Россию [фекалиями - неценз.] и призывает поддерживать Украину. Его даже никто не пытается арестовать. Это тоже вопросы к ФСБ, к МВД, к прокуратуре", - сказал он.

Читайте такжеГиркин вопит из-за бездействия Путина: "Песков и "фанерный" - балаболы, надо врезать по Банковой!"Гиркин уверен, что после устранения Путина, в России начнутся события, которые будут хуже войны.

"С ним также может закончить вся страна. Превращение РФ в Ливию, где воюют против всех более чем возможно. При чем с частичной иностранной оккупацией, с полным окончательным развалом страны и лишением даже остатков независимости", - заявил Гиркин.

Ранее Гиркин резко раскритиковал главу российского МИД Сергея Лаврова. В одном из последних заявлений Лавров назвал приоритетом "спецоперации освобождение Донбасса", что не сильно понравилось Гиркину. В Соцсетях бывший главарь боевиков "ДНР" увидел в этом плохой знак для России в войне против Украины.

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