Военный эксперт рассказал, почему наступление россиян вскоре захлеснетеся

Жданов высказался об обстрелах военных баз РФ / Reuters, Главред

Военный эксперт Олег Жданов сообщил прекрасную новость. По его словам, в ближайшие несколько дней наступление войск России станет совершенно невозможным.

По словам эксперта в комментарии на YouTube-канале, только за последние 24 часа войска Украины доблестно уничтожили шесть складов российских оккупантов – в Шахтерске, Новой Каховке, Снежном, Дебальцевом, Донецке и в Чернобаевке.

"При таком поражении тылов вести наступление в ближайшие дни станет практически просто невозможно", – заявил он.

"Пока что они сохраняют наступательные действия, штурмуют наши позиции за счет войсковых запасов… Но завтра их нужно будет откуда-то привезти, и это под огромным вопросом с учетом того, что мы наносим такое огневое поражение в ближайшем тылу войскам противника", – добавил Жданов.

Уничтожение российских военных баз

Напомним, утром 3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу. По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" - сказал Федоров.

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