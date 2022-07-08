Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в Мелитополе

Взрывы в Мелитополе прогремели под утро 3 июля / Фото РИА Мелитополь

Стали известны новые подробности удара Вооруженных сил Украины по позициям российских оккупационных войск в аэропорту Мелитополя Запорожской области.

В Мелитополе горожане не могут неделю похоронить своих родственников. Это объясняется тем, что в городской морг свозят трупы уничтоженных оккупантов, пишет местное издание РИА Мелитополь.

Как рассказывают родственники умерших мелитопольцев, трупы в морге лежат даже в коридоре.

Что известно об ударе по базе РФ в Мелитополе

После того, как ВСУ ракетным ударом уничтожили военную базу РФ на аэродроме в Мелитополе, оккупанты стали свозить трупы военных в морг. Украинские судмедэксперты отказались сотрудничать с оккупантами.

Издание пишет, что теперь в городе возникла ситуация, когда и мирным жителям некому выписать справку о судебно-медицинской экспертизе, а без нее невозможно похоронить человека без проблем. Родственникам говорят, что похоронить они могут, но потом придется делать эксгумацию тела, чтобы подтвердить факт не насильственной смерти.

Оккупанты уже рекомендуют семейным врачам выписывать справки о факте смерти вместо судмедэкспертов, так как морг переполнен.

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Напомним, утром 3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу. По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" - сказал Федоров.

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