Зеленский признался, почему "полетели головы" пяти послов

Президент рассказал, что причиной увольнения дипломатов стала обычная ротация.
В субботу, 9 июля, президент Владимир Зеленскийуволил послов Украины в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Причина этого решения - обычная ротация, говорится в вечернем обращении гаранта.
"Подписал указы об увольнении послов. Это вопрос ротации. Обычная часть дипломатической практики. Будут назначены новые представители Украины, кандидатуры готовятся по линии МИД", - отметил Зеленский.
Ранее Главред писал о том, что глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.
Помимо Мельника Зеленский своими указами уволил:
- посла Украины в Венгрии Любовь Непоп,
- посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка,
- посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса,
- посла Украины в Индии Игоря Полиху.
Ранее газета Bild, ссылаясь из нескольких источников в Киеве, сообщала о возможной отставке дипломата. По данным СМИ, Мельник планирует уйти с поста посла в Германии и занять должность в МИДе в Киеве -он может стать заместителем министра иностранных дел.
Известно, что Мельник уже восемь лет подряд находился в Берлине в качестве посла, что крайне необычно. Обычно послы занимают свой пост в течение четырёх лет, максимум — шести.
Скандалы с участием Мельника
Дипломат много раз попадал в скандалы - в частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но после этого сообщил, что готов извиниться за свои слава.
Последний скандал с ним был связан с заявлениями про Бандеру. Он сказал, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории. А в ФРГ заявили, что Мельник предстал бы в Германии перед судом.
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