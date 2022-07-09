Зеленский признался, почему "полетели головы" пяти послов

Зеленский назвал причину увольнения послов / Скриншот Офис президента

В субботу, 9 июля, президент Владимир Зеленскийуволил послов Украины в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Причина этого решения - обычная ротация, говорится в вечернем обращении гаранта.

"Подписал указы об увольнении послов. Это вопрос ротации. Обычная часть дипломатической практики. Будут назначены новые представители Украины, кандидатуры готовятся по линии МИД", - отметил Зеленский.

Ранее Главред писал о том, что глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Помимо Мельника Зеленский своими указами уволил:

посла Украины в Венгрии Любовь Непоп,

посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка,

посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса,

посла Украины в Индии Игоря Полиху.

Ранее газета Bild, ссылаясь из нескольких источников в Киеве, сообщала о возможной отставке дипломата. По данным СМИ, Мельник планирует уйти с поста посла в Германии и занять должность в МИДе в Киеве -он может стать заместителем министра иностранных дел.

Известно, что Мельник уже восемь лет подряд находился в Берлине в качестве посла, что крайне необычно. Обычно послы занимают свой пост в течение четырёх лет, максимум — шести.

Скандалы с участием Мельника

Дипломат много раз попадал в скандалы - в частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но после этого сообщил, что готов извиниться за свои слава.

Последний скандал с ним был связан с заявлениями про Бандеру. Он сказал, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории. А в ФРГ заявили, что Мельник предстал бы в Германии перед судом.

Читайте также: