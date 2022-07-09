Мельника уволили с должности посла Украины в Германии

Зеленсикй уволил Мельника / фото РБК-Украина

В субботу, 9 июля, глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, соответствующий указ обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Помимо Мельника Зеленский своими указами уволил:

посла Украины в Венгрии Любовь Непоп,

посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка,

посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса,

посла Украины в Индии Игоря Полиху.

Ранее газета Bild, ссылаясь из нескольких источников в Киеве, сообщала о возможной отставке дипломата. По данным СМИ, Мельник планирует уйти с поста посла в Германии и занять должность в МИДе в Киеве -он может стать заместителем министра иностранных дел.

Известно, что Мельник уже восемь лет подряд находился в Берлине в качестве посла, что крайне необычно. Обычно послы занимают свой пост в течение четырёх лет, максимум — шести.

Скандалы с участием Мельника

Дипломат много раз попадал в скандалы - в частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но после этого сообщил, что готов извиниться за свои слава.

Последний скандал с ним был связан с заявлениями про Бандеру. Он сказал, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории. А в ФРГ заявили, что Мельник предстал бы в Германии перед судом.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Олафа Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

Позже стало известно о том, что Германия може передать Украине лишь три реактивных системы залпового огня Mars II, вместо четырех. Это может произойти из-за недостатка боеприпасов.

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