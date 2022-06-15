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Шольц может передать Украине меньше РСЗО Mars II, чем обещал - СМИ

15 июня 2022, 13:47

Вместо четырех обещанных немецких систем залпового огня Украина может получить только три.

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Украина может получить меньше немецких РСЗО Mars II / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Германия все же планирует поставить Украине реактивные системы залпового огня Mars II. Однако вместо четырех РСЗО Украина может получить лишь три. Об этом заявили в Business Insider.

О соответствующем плане собирается сообщить министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на встрече министров ЕС. Германия может уменьшить количество РСЗО из-за недостатка боеприпасов.

В издании сообщают, что Германия не может выделить большую часть своих боеприпасов, а использовать другие не удастся из-за отсутствия обновления программного обеспечения. Это обновление анонсируется аж на конец года.

Как отмечается, реактивные системы залпового огня Mars II могут поступить в Украину в августе-сентябре. Перед этим украинские воины должны будут пройти обучение, чтобы научиться ими пользоваться.

По данным издания, Германия поставит Украине РСЗО лишь потому, что США хотят поставить дополнительные боеприпасы для Mars II. Следует отметить, что в Германии меньше половины этих систем находятся в рабочем состоянии, больше их не выпускают.

Также сообщается, что в июне Украина может получить от Германии семь самоходных гаубиц, а с 30 июля - зенитные установки Gepard.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Олаф Шольс виновен в смерти украинцев, которые гибнут в результате войны. Такое заявление он сделал из-за задержек поставок тяжелого вооружения из Германии.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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