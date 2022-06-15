Шольц несет ответственность за смерти украинцев в войне против РФ - Арестович

Арестович обвинил Шольца в смерти украинцев / УНИАН, Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, который затягивает передачу Украине тяжелого вооружения, несет ответственность за погибших украинцев в результате войны против РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью Bild.

"Господин Шольц, Вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, ежедневно гибнут дети, мы ежедневно теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы побить русских и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", - сказал Алексей Арестович.

Он напомнил, что Германия до сих пор не передала Украине обещанные 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.

"Этого хватило бы на две бригады в украинской армии. Теперь, будь у нас две бригады где-нибудь на передовой, мы могли бы отбить Херсон или отбросить их от Попасной и Северодонецка. Сегодня две бригады - это большая сила", - добавил Арестович.

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В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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