Шольц дерзко ответил на вопрос о его возможной поездке в Украину: "представитель уже все сказал"

Шольц не подтвердил информацию о поездке в Украину / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался отвечать на вопрос о том, отправится он в Украину вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги или нет. Об этом сообщает Spiegel Online.

Шольц отвечал на вопросы после встречи с премьер-министром восточной Германии на острове Римс.

"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о визите в Украину.

Читайте такжеШольц заговорил о снятии санкций с России и назвал главное условие

Недавно стало известно о том, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетят Украину 16 июня. Визит планировался за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Однако позже представитель Шольца заявил, что он не подтверждает его поездку в Украину.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

Другие новости: