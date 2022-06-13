Шольц ответил на жесткую критику из-за задержки поставок вооружения Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц отвергает критику за задержку в поставках тяжелых вооружений для Украины, поскольку Германия на сегодня обучает украинских военных.

"Мы собираемся доставить все оружие, которое у нас есть… прямо сейчас идет обучение. Было бы ошибкой просто доставить Panzerhaubitze 2000, которые являются одним из самых современных видов оружия с самыми большими артиллерийскими возможностями в мире, без каких-либо инструкций, обучения или чего-либо еще", - отметил Шольц после встречи с премьер-министрами земель восточной Германии на острове Римс в Балтийском море, передает Handelsblatt.

По его словам, зенитные танки "Гепард" также еще не поставлены, поскольку продолжается обучение.

"Речь идет о действительно тяжелом оборудовании. Вы должны быть в состоянии использовать его, вы должны быть обучены работе с ним, что в настоящее время происходит в Германии", - подчеркнул Шольц.

Он добавил, что это же касается обещанного радиолокационного комплекса "Кобра" и современного ЗРК "Ирис-Т".

"Это самые современные системы, востребованные во всем мире, многие хотели бы их иметь", - отметил канцлер.

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Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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